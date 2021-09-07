Легендарный японский композитор станет автором к новому аниме Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» (Kimitachi wa Dou Ikiru ka?). Название — отсылка к одноименной книге писателя Гэндзабуро Ёсино 1937 года, которая считается классикой детской литературы в Японии. Режиссер собирался выпустить мультфильм к летней Олимпиаде-2020 в Токио, но дата премьеры до сих пор так и не объявлена. Напомним, недавно Дзё Хисаиси выпустил сборник своих лучших произведений под названием Songs of Hope: The Essential Joe Hisaishi Vol. 2.

Дзё Хисаиси (Joe Hisaishi) — выдающийся японский композитор, автор музыки к многочисленным шедеврам Хаяо Миядзаки и Такэси Китано, без которого невозможно представить современное искусство Японии. Масштаб таланта многократного лауреата премии Японской Киноакадемии поражает. Блестящий пианист, арт-директор, композитор пишет музыку к аниме («Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Навсикая из Долины ветров», «Мой сосед Тоторо»), японскому («Брат Якудзы», «Сонатина», «Кикудзиро», «Фейерверк»), зарубежному кино и даже рекламе и видеоиграм. В его дискографии более 15 сольных альбомов. Хисаиси является создателем музыкального оформления Параолимпийских игр 1998 года в Нагано, приглашенным членом американской Академии кинематографических искусств и наук, обладателем «Медали с пурпурной лентой», почетной награды японского правительства, присуждаемой людям, совершившим значительный вклад в достижения науки и искусства. Подробнее с творчеством Дзё Хисаиси можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.