Музыкальная группа Anoice, созданная японской композитором Юки Мурата, только что выпустила новый EP unrasable fire. Композитор снова сделала что-то нереальное, чтобы звук получился необычным и утонченным. Она пишет: “Я думаю, мне будут сниться сладкие сны. Надеюсь, вы послушали этот альбом unerasable fire и предыдущий альбом invisible wall, которые сочетаются и идут подряд”.

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Юки Мурата (Yuki Murata) начинала на заре 2000-х как классическая пианистка, обучалась тонкостям игры на инструменте в Канаде, Франции, неоднократно становилась лауреатом национальных и международных конкурсов молодых исполнителей. Она является участницей группы Anoice и других проектов Такахиро Кидо. Узнаваемый почерк Юки — короткие воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок. Подробнее с творчеством Юки Мурата можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.