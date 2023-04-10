В 2016 году композитор Оулавюр Арналдс посетил 7 городов по всей Исландии и сотрудничал с местными артистами, создавая и записывая новые мелодии. В течение 7 недель команда выпускала совершенно новые композиции и каждый понедельник представляла концертное видео. Наряду с выступлениями был снят этот фильм Island Sobgs (“Песни острова”), где рассказывается о внутренних переживаниях музыкантов, какое влияние страна оказала на их жизнь, представлена попытка показать другую сторону этого острова, который исландцы называют домом.

В недавнем интервью Оулавюр признался: “Независимо от того, отмечаете вы праздники или нет, в нашей жизни всегда есть место для большего количества произведений искусства”. Читайте также: Композитор Оулавюр Арналдс напишет музыку к сериалу «На поверхности».

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок.