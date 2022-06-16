Коллекция из 9 сэмлированных, измененных и переосмысленных композиций вышла буквально на этой неделе. Ян Тирсен (Yann Tiersen) отдал предпочтение электронной аранжировке и повтору музыкальных тактов, которые накладываются друг на друга, ускоряются и замедляются. В основу нового релиза под названием «11 5 18 2 5 18» легли композиции из лайв-версии его релиза «Kerber».

Ян Тирсен – французский композитор-мультиинструменталист, автор саундтреков к фильмам «Амели» и «Гуд бай, Ленин!». Подробнее с биографией Яна Тирсена можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.