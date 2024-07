«Как будто видишь скульптуру под другим углом» — сказал Макс Рихтер о составлении своего альбома во второй раз. В 2012 альбом Recomposed by Max Richter: Vivaldi – The Four Seasons стал хитом. Что сподвигло композитора сделать новую запись — теперь уже со старинными инструментами и винтажным синтезатором.

«Я влюбился во “Времена года” Антонио Вивальди, когда был очень молод. Это была одна из немногих классических пластинок, которыми владели мои родители, и слушал ее постоянно.

Вивальди написал четыре скрипичных концерта, которые составляют «Времена года» между 1716 и 1720 годами, и они были опубликованы вместе с четырьмя сонетами — по одному для каждого сезона, возможно, также композитором. Работы являются новаторскими во многих отношениях. Он использовал всевозможные эффекты, чтобы имитировать то, что описывают сонеты: жужжание мух в жаркий летний день, лай собак, крики птиц и пьяные вечеринки. Идея о том, что инструментальная музыка может иллюстрировать события или природу, была совершенно новой.

Когда я посмотрел на партитуру, я увидел, что между его барочным языком и моим собственным было нечто общее.

Когда творческая работа покидает пределы комнаты звукозаписи, она обретает свою собственную жизнь. Recomposed возглавил классический чарт iTunes в Великобритании, Германии и США, и на сегодняшний день собрал более 450 миллионов воспроизведений. Он был включен в саундтрек всех видов телевизионных и кинопроектов, включая The Crown и Bridgerton.

Но это была не совсем та партия. Когда я писал Recomposed, то хотел записать его инструментами, максимально близкими к тем, которые использовал бы Вивальди. Поэтому было решено “обратиться” к специализированным оркестрам, которые играли на старинных инструментах.

За последнее десятилетие мне довелось исполнить произведение с самыми разными оркестрами и солистами. Есть что-то особенное в текстурах и звучности, которые инструменты того периода привносят в партитуру Вивальди, и я продолжал думать о том, как будет звучать Recomposed, сыгранный на инструментах времен Вивальди. Я почувствовал, что есть еще одно путешествие, которое хотел бы совершить через этот материал, и поэтому решил перезаписать Recomposed.

Старинные инструменты имеют иной характер, чем современные, и выявляют в музыкантах разные качества. Инструменты и смычки легче, струны, сделанные из кишки, а не из стали, более отзывчивы, поэтому существует более тесная человеческая связь. Они могут издавать меньший звук, но внутри этого звука больше света и тени. Вы можете услышать его особенно в крайностях; в очень медленной, нежной музыке вы получаете очень прямое ощущение отдельных исполнителей, а в очень быстрой, интенсивной, динамичной музыке вы чувствуете, что оркестр вот-вот взорвется.

Во время выступления, балет, г. Цюрих, 2015г, Recomposed by Max Richter

Видя, как мы возвращаемся к старинным инструментам, я решил также использовать винтажный синтезатор, Moog начала 1970-х годов, десятилетия, которое является эквивалентом электронной музыки 18-го века. Это замечательные инструменты, неуклюжие и непредсказуемые, но с огромным количеством характера и своего рода гравитацией. Кстати, найти синтезатор не было проблемой — несколько уже есть в моей коллекции».

Макс Рихтер – британский композитор, автор музыки к фильмам «Вальс Башира», «К звездам», сериалу «Табу». Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно в нашем альманахе композиторов.