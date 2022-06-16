Безоговорочный лидер голливудской киноиндустрии MGM Studios объявил о начале съёмок нового фильма Orion под руководством Чинонье Чукву (Chinonye Chukwu). Композитором к картине был выбран Абель Коженевский (Abel Korzeniowski), известный саундтреками к фильмам «Эмили», «Одинокий мужчина», «Под покровом ночи», «МЫ. Верим в любовь», сериалу «Страшные сказки».

Посмотрите на этот снимок, где Абель дирижирует оркестром на электростанции в Нью-Йорке. 30 музыкантов собрались в студии, чтобы создать новый шедевр, который, вероятно, принесет композитору ещё большую славу.

Подробнее с биографией Абеля Коженевский можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.