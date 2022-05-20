Один из самых именитых композиторов Голливуда Томас Ньюман выпустил саундтрек к новому фильму Netflix «Операция “Мясной фарш”». Для военной драмы композитор пытался написать поразительную оркестровую музыку, которая будет отвечать как напряженности сюжета, так и более нюансированным моментам.

На счету Томаса Ньюмана четырнадцать номинаций на премию «Оскар», четыре премии BAFTA, шесть «Грэмми» и одна статуэтка «Эмми». А главное — любовь миллионов зрителей к его музыке для фильмов «Красота по-американски», «Побег из Шоушенка», «Дьявол в деталях», «Белый олеандр», «Зеленая миля», «Пусть говорят» и многих других. Конечно, до своего отца, Альфреда Ньюмана, пианисту пока еще далеко, но и времени в его распоряжении вполне достаточно. Подробнее с творчеством Томаса Ньюмана можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.