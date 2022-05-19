Король исландской инструментальной электроники Оулавюр Арналдс (Olafur Arnalds) пригласил Кристиана Хенсона, пианиста и представителя британского музыкального агентства Spitfire Audio, к себе в творческую мастерскую в Рейкьявике.

Во время визита композиторы уделили особое внимание знакомству со старинными инструментами Оулавюра Арналдса, приобретенными в различных уголках страны и собранными в коллекцию, а также изумительному дизайну студии, выполненному в минималистическом стиле с элементами кантри – бревнами, растениями, деревянными вставками.

Поклонники творчества Оулавюра Арналдса отметили в комментариях, что студия великолепно сочетает в себе “атмосферу, тепло и характер”, великолепно технически и органически сбалансирована.

Подобно сочетанию стилей в студии, Застенчивый гений Оулавюр Арналдс славится смешением стилей в музыке: от классических и простых звучаний и эмбиента до поп-музыки и электроники. Его творения знакомы многим по таким кассовым фильмам, как “Родственнички”, “Заложница 3”, “Голодные игры”. Подробнее с творчеством Олавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.