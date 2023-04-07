

Music for Marianne – саундтрек к короткометражному фильму “Беттгефлюстер” режиссера Доменико Дистило с участием Сабрины Крафт, Нико Бирнбаума, Каролин Отт и Силарда Варнаи. Это CD-издание саундтрека в упаковке ручной работы (тираж всего 100 пронумерованных экземпляров). Послушайте и восхититесь хорошей музыкой Стефано Гуццетти из фильма 2021 года:

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В итальянской прессе Стефано Гуццетти (Stefano Guzzetti) называют любимым композитором европейской элиты и светского общества. Мастер меланхоличных пьес на фортепиано многим известен, прежде всего, по сотрудничеству с брендом Dolce & Gabbana. Гуццетти любят за чувственность и романтизм, присущий многим итальянским композиторам. Его музыка может быть трогательной, нежной и близкой каждому. Точные и взвешенные мелодии композитора покоряют изяществом и простотой. Гуццетти не стремится к экспериментам. Его вселенная внутри одного инструмента — фортепиано. Подробнее с творчеством Стефано Гуццетти можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.