В наше время, когда мы окружены огромным давлением, ожиданиями, когда неопределенность в отношении будущего, кажется, является постоянной проблемой для всего человечества, чрезвычайно приятно сознавать, что, по крайней мере, музыка все еще существует, чтобы дарить нам те редкие моменты внутреннего покоя. Покой — это короткое время для бегства от реальности, которого мы так жаждем в конце каждого очередного трудного дня на нашем жизненном пути.

Создание атмосферы, способной генерировать звуковые ощущения сильной духовности и внутреннего покоя, всегда было одним из сильнейших умений итальянского пианиста и композитора Роберто Каччапальи, художника, чьи композиции всегда вдохновлялись пространством, природой и ее многочисленными движениями, всеми элементами, которые привели итальянского композитора к созданию бессмертного фортепиано. Произведения, которые на протяжении многих лет хорошо известны во всем мире не только из-за глубины мелодии, которой они от природы обладают, но и из-за их интенсивности.

Начиная со своего последнего студийного альбома 2019 года под названием Diapason, Каччапалья продолжает находиться под огромным творческим влиянием силы природы и ее микро- и макрокосмосов, аспектов, которые также находят свое место в совершенно новом альбоме итальянского маэстро под названием Invisible Rainbows, записи, которая во многих отношениях знаменует собой важный этап в его творчестве. Это новый отсчет времени в карьере Роберто Каччапалья.

Invisible Rainbows – это, несомненно, совершенно особенный альбом в и без того экстраординарной дискографии итальянского композитора. Это пластинка, в которой прекрасно используется концепция пространства, даря нам возможность слушать все различные звуки природы, ценя множество возвышающих космических метаморфоз, происходящих вокруг нас, и то, что мы все слишком часто принимаем как должное, не осознавая в полной мере их волшебства.

Новая пластинка Каччапальи, по нашему мнению, является одним из самых вдохновляющих моментов в карьере итальянского исполнителя на сегодняшний день; 15 произведений, вошедших в альбом Invisible Rainbows, переносят слушателей в те уголки души, где можно жить и дышать свободно, вдыхая в свои легкие полную великолепие планеты во всем его проявлении, особенно неба, которому Роберто Каччапалья посвящает центральную тему альбома своим изумительным стилем игры на фортепиано.

Стиль игры итальянского маэстро Ibvisible Rainbows затрагивает некоторые замечательные вершины творчества. Выделить несколько жемчужин пианистики Каччапальи в качестве основных – невыполнимая задача, среди таких настоящих шедевров, как Electa, Helios, Atlantis, Rainbows, London Sleeps, и этот список можно продолжать и дальше. Читайте также: Новое видео Atlantis от композитора Роберто Каччиапалья.

Не будет преувеличением сказать, что Ibvisible Rainbows (“Невидимые радуги”) в полной мере демонстрирует мастерство такого вдохновенного художника, как Роберто Каччапалья. Итальянский маэстро добился в своей новой пластинке идеального баланса между мелодией, креативностью, оригинальностью и композиторским мастерством, чего нелегко достичь любому артисту любого жанра на любой пластинке. Если, конечно, вас не зовут Роберто Каччапалья. Подробнее с творчеством Роберто Каччапалья можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.