Композитор анонсировал выпуск нового альбома HEXA. Первая композиция альбома The perfect coma уже доступна для прослушивания.

Этот альбом музыки погружает в возможное и внезапное путешествие в космос – огромное, темное и неизвестное место, где и наши глаза, и сердца могут подвергнуться потенциальным опасностям и даже неожиданным чудесам. HEXA для самого композитора – это метафора социального и исторического момента, который мы на самом деле переживаем, когда остро ощущается необходимость уехать в лучшее место для человечества, будь то космическое пространство или новое измерение наших душ.



В итальянской прессе Стефано Гуццетти (Stefano Guzzetti) называют любимым композитором европейской элиты и светского общества. Мастер меланхоличных пьес на фортепиано многим известен, прежде всего, по сотрудничеству с брендом Dolce & Gabbana. Гуццетти любят за чувственность и романтизм, присущий многим итальянским композиторам. Его музыка может быть трогательной, нежной и близкой каждому. Точные и взвешенные мелодии композитора покоряют изяществом и простотой. Гуццетти не стремится к экспериментам. Его вселенная внутри одного инструмента — фортепиано. Подробнее в с творчеством Стефано Гуццетти можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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