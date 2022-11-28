Первую экранизацию данного сериала можно было увидеть в 1988г, снят он был по сюжету Джорджа Лукаса, собрал множество премий и наград, но провалился в прокате.

30 ноября 2022 годa состоится премьера первых серий одноимённого сериала-продолжения, выпущенного по заказу Disney+. Режиссером данной кинокартины стал Филиппа Лоуторп, а музыку написал всем известный Джеймс Ньютон Ховард.

Джеймс Ньютон Ховард посвятил свою работу памяти Джеймса Хорнера (James Horner), который был композитором к первой картине.

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Джеймс Ньютон Ховард (James Newton Howard) — американский кинокомпозитор, музыкальный продюсер и дирижер, автор более 100 саундтреков к фильмам, таким как «Темный Рыцарь», «Явление», «Голодные игры», «Адвокат дьявола», «Шестое чувство». Джеймс — лауреат премий «Эмми», «Сатурн» и «Грэмми», а также многократный номинант на «Оскар» и «Золотой глобус». Он относится к типу композиторов, которые могут справиться с саундтреком для кино любого жанра. В его карьере было много романтических комедий и психологических триллеров, высокобюджетных франшизных блокбастеров и скромных независимых картин. Подробнее в творчеством Джеймса Ньютона Ховарда можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.