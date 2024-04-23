На прошлой неделе известный композитор Майкл Прайс провел увлекательную лекцию в своем бывшем университете, посвятив ее важнейшему вопросу: «Как быть композитором в мире Искусственного Интеллекта». В ходе своего выступления он поделился интересными мыслями и призвал молодых художников к размышлениям. Прайс заметил, что в наше время инструменты ИИ становятся все более широкоиспользуемыми в процессе создания музыки. Однако, он подчеркнул важность сохранения индивидуальности и творческого подхода в этом новом цифровом мире.

В своем посте в социальных сетях композитор предложил 10 ключевых советов для молодых художников, стремящихся преуспеть в этом изменчивом мире. Среди советов были рекомендации ознакомиться с новейшими технологиями, разобраться в правах на свои произведения, проявить активную позицию и не бояться высказывать свое мнение. Прайс также призвал молодых творцов активно соединяться в сообщества и налаживать контакты как виртуально, так и в реальной жизни. Он подчеркнул, что широкий культурный кругозор и умение поделиться своей историей могут стать ключом к успеху в новом музыкальном мире.

Завершая свой пост, композитор призвал всех задуматься над вопросом «Почему?», считая его одним из самых важных в искусстве и жизни в целом. Он обещал продолжить обсуждение темы в своем блоге, и призвал своих читателей делиться своими мыслями и впечатлениями. Тем самым, композитор продолжает вдохновлять и обучать молодых творцов, помогая им ориентироваться в быстро меняющемся мире музыкального искусства.

Майкл Прайс (Michael Price) — представитель новой волны неоклассиков, один из самых востребованных сегодня британских композиторов. Первый успех последовал за совместной работой с Дэвидом Арнольдом над музыкой к сериалу «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Этот саундтрек принес композиторам статуэтку «Эмми», море заказов и океан поклонников. Подробнее с творчеством Майкла Прайса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.