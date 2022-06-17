После выхода предыдущего альбома композитора Стефано Гуццетти (Stefano Guzzetti) Short Stories – Piano Book Volume Two прошло 4 года. Этим летом итальянец обещал выпустить новый альбом и уже разместил первую композицию для фортепиано (соло) «Аврора».

Композитор пишет: «На данный момент этот трек является частью “Thank You”, прекрасной бесплатной компиляции, в которой представлены все будущие релизы лейбла. Не стоит и говорить, что я чувствую себя счастливым и гордым. Я благодарен всем, кто вдохновлял меня, содействовал процессу написания и записи альбома. И последнее, но не менее важное: я очень рад сообщить, что на обложке моего нового альбома будет замечательная фотография Фиореллы Санны (Fiorella Sanna). Ps: все звуки этого трека сгенерированы настоящим аппаратным синтезатором, здесь не использовались VST».

Известно, что итальянский композитор – мастер меланхоличных фортепианных пьес, любимый композитор европейской элиты и светского общества. Подробнее с творчеством Стефано Гуццети можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.