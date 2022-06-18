Исландский композитор и пианист Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) написал музыку к нежной и мечтательной композиции We Could Stay – песня станет частью нового альбома немецкой автора и продюсера Josin, которая исполняет вокал.

Певица отметила: «Еще в 2019 году в Исландии, когда Оулавюр и я встретились, чтобы обдумать мотив и положить начало, идея нашлась очень быстро. Я так горжусь, что делюсь сегодня этим со слушателями, я благодарна судьбе, за то что наши с Оулавюром пути пересеклись. Мне немного грустно, что время так быстро летит, но я счастлива быть здесь прямо сейчас. We Could Stay — это про желание изменить неизбежный конец вещей, рассказать другую историю и найти новую цель существования. Если эта композиция как-то повлияет на ваше настроение, на ваши чувства, то это будет величайший подарок нам». Особую благодарность композитор и вокалист выразили съемочной команде и визуальным эффектам, используемым в видео.

Гений-комопзитор исландской неоклассики известен за саундтреки к сериалам «Убийство на пляже», «Защищая Джейкоба», «Электрические сны Филипа К. Дика». Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.