Новый альбом итальянского композитора Стефано Гуццетти выйдет в июле. Пришли авторские записи последних фортепианных нот “Письма из ниоткуда”, которые выйдут на Home Normal в первую неделю июля, и они действительно прекрасны, с фотографией от Фиореллы Санны. С нетерпением ждем выпуска!

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В итальянской прессе Стефано Гуццетти (Stefano Guzzetti) называют любимым композитором европейской элиты и светского общества. Мастер меланхоличных пьес на фортепиано многим известен, прежде всего, по сотрудничеству с брендом Dolce & Gabbana. Гуццетти любят за чувственность и романтизм, присущий многим итальянским композиторам. Его музыка может быть трогательной, нежной и близкой каждому. Точные и взвешенные мелодии композитора покоряют изяществом и простотой. Гуццетти не стремится к экспериментам. Его вселенная внутри одного инструмента — фортепиано. Подробнее в с творчеством Стефано Гуццетти можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.