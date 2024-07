Немецкий композитор получил статуэтку в номинации «Лучший оригинальный саундтрек» за музыку к фильму «Дюна» режиссера Дени Вильнева. Итоговый саундтрек был представлен в трех частях: в начале сентября прошлого года вышел The Dune Sketchbook, затем на цифровых площадках появился основной альбом с 22 композициями, а в октябре — книга The Art and Soul of Dune с музыкой Ханса. Помимо Циммера за право стать обладателем престижной награды также боролись Джонни Гринвуд («Власть пса»), Альберто Иглесиас («Параллельные матери»), Александр Деспла («Французский вестник. Приложение к газете “Либерти. Канзас ивнинг сан”») и Джермейн Франко («Энканто»).

79-я церемония вручения премии «Золотой глобус» проходила в Лос-Анджелесе в закрытом режиме, без каких-либо трансляций, победителей объявили на официальном сайте и в твиттере оргкомитета премии. Это первая крупная премия в области кино и телевидения в новом 2022 году. 8 февраля станут известны номинанты «Оскара», а церемония вручения премии состоится 27 марта. В свою очередь, премию «Грэмми» из-за пандемии недавно перенесли на неопределенный срок.

Ханс Циммер (Hans Zimmer) — один из самых известных, влиятельных и коммерчески успешных кинокомпозиторов XXI века. Человек, оказавший колоссальное влияние на новейшую историю голливудского кино и поп-культуру в целом. В Голливуде Ханса Циммера называют немецкой машиной. За свою долгую карьеру он никогда не делал пауз в работе и не опускал планку качества. Мастер головокружительных, тревожных симфонический партий и электроники, Циммер стал особенно популярен благодаря сотрудничеству с режиссером Кристофером Ноланом, с которым работал практически над всеми его фильмами. На протяжении многих лет немецкий композитор писал в соавторстве с Лорном Бэлфом и Джоном Пауэллом. Подробнее с творчеством Ханса Циммера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.