Альбом уже доступен в цифровом формате, на виниле или на компакт-диске. Композитор Рюити Сакамото добавил в собрание композиции “City Radieuse”, “Veru 1” и “Veru 2”, записанные вместе с участием известного немецкого композитора Alva Noto (Карстена Николай).

Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Он написал музыку к культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов. Недавно композитор выпустил новый альбом Paying the Piano.

Картсен Николай (Alva Noto) — немецкий композитор, работающий в стилях экспериментальной электронной музыки. Профессор Высшей школы изобразительных искусств Дрездена.