Сегодня в официальном магазине Ryuichi Sakamoto выпущены две новые партии фортепиано, «Последний Император» и «Гуи». Дизайн формляетс специально для каждого покупателя, а заказ доставляется в чехле, разработанном Рикако Нагасимой и подписанный Рюити Сакамото.

«Последний император» — основная тема из фильма «Последний император» (режиссер Бернардо Бертолуччи), выпущенного в 1987 году. Сакамото стал первым азиатским композитором, получившим премию «Оскар» за лучшую оригинальную оценку и многие другие музыкальные наград, такие как «Золотой глобус» и «Грэмми». Это одна из самых известных музыки Сакамото, которую слушатели всего мира уже десятилетиями любят, и он много раз исполнял ее во время концертов и гастролей.

Различные музыкальные издательства выпустили множество собственных версий партитуры, но последняя партия фортепиано самого Рюичи Сакамото стала доступна только сейчас.

“Гуи” — тема документального фильма «Камеджиро: самый опасный человек военных США» (режиссер Тадахико Сако), выпущенного в 2019 году. Сакамото написал музыку для Камеджиро Сенаги, который бросил вызов угнетению американских военных в послевоенной Окинаве под оккупацией Америки, и для народа Окинавы.

Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. В 70-х он основал группу Yellow Magic Orchestra – «восточный ответ» группе Kraftwerk, который за 15 лет существования внес немалый вклад в развитие синти-попа. Рюити Сакамото, кроме прочего, преуспел в сочинении музыки для кино. В его послужном списке значится работа над культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с творчеством Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.