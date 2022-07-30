Польский композитор, автор музыки к фильмам «Одинокий мужчина», «Под покровом ночи», «МЫ. Верим в любовь» пополнит портфолио ещё одной изысканной историей о силе материнской любви: фильм TILL режиссера Чинонье Чукву (Chinonye Chukwu) с музыкой Абеля Коженёвского выйдет на экраны уже в этом году.

К услугам Абеля Коженёвского прибегают такие именитые режиссеры, как Том Форд и Карло Карлеи. Музыкальное сопровождение для своей романтической драмы композитору доверяет сама Мадонна, а аранжировки для альбома — Патрисия Каас. Мэтры Голливуда и польского кинематографа ценят «старомодный» подход Абеля к работе.

В то время как большинство его коллег склоняются к использованию синтезаторов, Коженёвский упорно стоит на своем — его мелодии для кино почти всегда начинаются со струнных. Недавно стало известно, что композитор напишет музыку к фильму Orion. Подробнее с творчеством Абеля Коженёвского можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.