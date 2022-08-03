На протяжении многих лет британские композиторы покоряют Голливуд, но сложно назвать среди них более влиятельного, чем Джон Пауэлл. Его самые известные работы включают саундтреки к франшизе о Джейсоне Борне, спин-оффу «Звездных войн» о Хане Соло и многочисленным фильмам компьютерной анимации, из которых «Как приручить дракона», принесший ему номинацию на премию «Оскар».

Замечательная новость от композитора — новые саундтреки к фильму Don’t Worry Darling с вокалом Holly Sedillos. Премьера сериала запланирована уже в этом году!

Подробнее с творчеством Джона Пауэлла (John Powell) можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.