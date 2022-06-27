Расслабляющий, успокаивающий, предельно лаконичный – новый альбом ACQUA итальянского композитора Фабрицио Патерлини (Fabrizio Paterlini). В него вошли всего 3 композиции.

На языке американского сленга мини-альбом звучит ЕР (что означает Extended Play), или альбом, как правило, состоящий из 3-4 композиций. В наши дни это активный инструмент в digital-пространстве. Такой вид альбомов содержит меньше музыкальных произведений, чем полноценный студийный альбом, и позволяет композиторам представить творчество, когда количества мелодий на полный альбом недостаточно. Название берет начало с 1950-х годов, когда размер альбома определялся размером грампластинки.

Фабрицио Патерлини совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: пышные, чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от тенденций дня сегодняшнего. Итальянец признается, что любит давать своей музыке дышать, оставляя пространство между нотами и звуками, а искусство вычитания и сокращения находит не менее важным, чем искусство сочинения мелодий. За спиной у композитора накопилось уже девять номерных альбомов (в том числе один из недавних The Studio Sessions), которые он издает на собственном лейбле Memory Recordings. А также композитор презентовал видео Thoughts на своём YouTube-канале. Подробнее с творчеством Фабрицио Патерлини можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.