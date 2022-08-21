Один из ведущих виолончелистов и композиторов Великобритании, выпускник Королевской академии музыки, Питер Грегсон, напишет сольный мини-альбом. Мини-альбомы, как правило, содержат 5-7 композиций и рассчитаны на 20-25 минут прослушивания. В англоязычных странах мини-альбомы также называют EP (extended play). Пока Питер не раскрывает подробностей нового издания, можно послушать его предыдущий альбом Mirror, Pause, Breathe.

Питер Грегсон написал саундтрек к «Версальскому роману», который принес композитору две номинации на премии Public Choice Award и World Soundtrack Award. До этого Питер много работал со студией Remote Control Productions Ханса Циммера как сольный виолончелист в многочисленных фильмах и телепроектах. Творчество композитора не знает границ — сегодня он переосмысливает канонические шедевры классиков, а завтра пишет струнные аранжировки для современных поп-звезд. Смотрите двухминутный фильм Bulgari: Unexpected Wonders, в котором играет музыка Питера Грегсона. Подробнее с творчеством Питера Грегсона можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.