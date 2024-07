Возвышенные и успокаивающие композиции Майкла Прайса были написаны и объединены в новый альбом Whitsun (что переводится «Троица»). Скорбь и ликование, печаль и радость — всё это можно почувствовать, слушая 10 прекарных произведений. Два из них, She Was Cherished и The Stopped Horse, можно было услышать и ранее, а остальные 8 песен анонсированы только вместе с выходом альбома.

Да, действительно песни — голос Майкла периодически то появляется, то снова сходит на нет. Композитор сам исполнил вокальную партию. В записи также звучит фортепиано, синтезатор, и труба. Синтезатор (модель Yamaha CS80) — настоящая легенда, на нём была записала основная тема к сериалу «Доктор кто» 80-х.

Майкл Прайс (Michael Price) — представитель новой волны неоклассиков, один из самых востребованных сегодня британских композиторов. Первый успех последовал за совместной работой с Дэвидом Арнольдом над музыкой к сериалу «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Этот саундтрек принес композиторам статуэтку «Эмми», море заказов и океан поклонников. Подробнее с творчеством Майкла Прайса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.