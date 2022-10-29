Музыка как воплощение спокойствия и неспешности в новом произведении композитора Питера Грегсона Up. Это произведение уникально в своем роде, оно от начала до конца исполнено приёмом “пиццикато”, что делает игру тихой, приглушенной, сохраняя мелодичность. Послушайте осеннюю новинку от Питера Грегсона!

Недавно вышло новое видео LOVE CAME от Питера Грегсона. А также композитор представил 6-й студийный альбом Quartets: Three & Four.

Питер Грегсон — один из ведущих виолончелистов и композиторов Великобритании, выпускник Королевской академии музыки. Первой его крупной авторской работой в кино стал саундтрек к «Версальскому роману», который принес Грегсону две номинации на премии Public Choice Award и World Soundtrack Award. До этого Питер много работал со студией Remote Control Productions Ханса Циммера как сольный виолончелист в многочисленных фильмах и телепроектах. Творчество композитора не знает границ — сегодня он переосмысливает канонические шедевры классиков, а завтра пишет струнные аранжировки для современных поп-звезд. Теплый, полнокровный звук виолончели в произведениях и исполнениях Питера часто вступает в диалог с колючими электронными ритмическими текстурами. Подробнее с творчеством Питера Грегсона можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.