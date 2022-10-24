Готовится к выпуску новый альбом Ханса Циммера (Hans Zimmer) Live double album, он будет доступен 3 марта 2023 года! В него войдут представленные недавно аранжированные сюиты из любимых саундтреков слушателей. Уже сейчас можно послушать композицию The Last Samurai Suite и даже оформить предзаказ.

Ханс Циммер (Hans Zimmer) — один из самых известных, влиятельных и коммерчески успешных кинокомпозиторов XXI века. Человек, оказавший колоссальное влияние на новейшую историю голливудского кино и поп-культуру в целом. В Голливуде Ханса Циммера называют немецкой машиной. За свою долгую карьеру он никогда не делал пауз в работе и не опускал планку качества. Мастер головокружительных, тревожных симфонический партий и электроники, Циммер стал особенно популярен благодаря сотрудничеству с режиссером Кристофером Ноланом, с которым работал практически над всеми его фильмами. На протяжении многих лет немецкий композитор писал в соавторстве с Лорном Бэлфом и Джоном Пауэллом. Слушайте новый саундтрек для сериала Prehistoric Planet. Подробнее с творчеством Ханса Циммера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.