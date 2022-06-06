19 мая, накануне возрождения культовой постановки «Эхнатон» (Akhnaten, опера в трёх действиях), контртенор Энтони Рот Костанцо (Anthony Roth Costanzo) рассказал о преобразующей природе и судьбоносной силе оперы, написанной Филипом Глассом (Philip Glass) в 1984г.

Этой весной постановка была возрождена в Метрополитан-опера (Великобритания) почти спустя 40 лет с момента написания.

«На сцене, готовясь петь на древнеегипетском, я рискованно поднимаюсь по лестнице в тяжелых золотых принадлежностях — 40 фунтов, если быть точным, — и думаю о том, как передать смысл звуком и голосом, поскольку никто не говорит на древнеегипетском языке, а перевод древнего текста намеренно избегается, — говорит Костанцо. — Единственный способ сформировать и окрасить свой тон — это воображение. Например, если вы вдохнете и представите, что чувствуете запах розы, то нёбо специальным образом поднимется. Мне нужно было найти образы, которые вызовут созвездие звуков, которые могли бы объединиться, чтобы рассказать историю».

«Весь актерский состав и творческая группа тщательно работали над созданием шоу, которое стало хитом во время его премьеры в Лондоне. И только три года спустя, когда шоу было представлено в Метрополитене, мы поднялись к “апофеозу”. Стоимость на билеты достигла 1000 долларов. Я стоял за занавесом, представляя себе, что каждый человек только что пережил свой собственный осознанный сон», — вспоминает оперный певец.

Энтони Рот Костанцо — американский контртенор, актер и продюсер, руководил выступления в оперных труппах по всему миру.

Филип Гласс — гений современности, один из самых величайших композиторов XX и XXI века. В отношении Гласса однажды сказали «голос Планеты Земля». Громкий эпитет, который никто не решится оспорить. В музыке ему подвластно решительно все. За свою долгую карьеру американский мэтр доказал, что его талант не знает границ: внес огромный вклад в развитие минимализма, написал знаменитые оперы «Сатьяграха», «Эйнштейн на пляже» и множество популярных саундтреков к кино, овладел контрапунктом, проявил себя в максимально коротких и в поражающе монументальных формах. Подробнее с биографией Филипа Гласса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов: neoclassica.ru/glass.