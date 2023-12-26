Композитор Оулавюр Арналдс стал гостем программы на радиоэфире BBC Radio 3, а также принял участие в создании тематического плейлиста, наполненного зимним спокойствием и умиротворением. По словам композитора, для многих из нас это время года — время тихого комфорта и расслабления, но для других — наоборот, зима может казаться напряженным периодом. Как найти комфорт в долгие снежные дни, композитор Оулавюр Арналдс рассказал на программе.

Насыщенный сборник песен, представленных в зимнем выпуске программы Ultimate Calm на BBC 3 Radio с Олафуром Арнальдсом, уже доступен к прослушиванию.

Афиша программы при участии Оулавюр Арналдс

Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) — гений исландской неоклассики, автор музыки к сериалам «Убийство на пляже», «Защищая Джейкоба», «Электрические сны Филипа К. Дика». Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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