Известный английский композитор Джон Пауэлл написал саундтрек к недавно вышедшему в прокат мультфильму «Migration» (Миграция). Мультфильм, созданный основателем и генеральным директором Illumination Крисом Меледандри, — это картина о преодолении своих страхов и открытии миру и его возможностям.

Сюжет мультфильма строится вокруг неожиданного путешествия пернатой семьи через Нью-Йорк на тропическую Ямайку. Когда утки направляются на юг, их хорошо продуманные планы быстро рушатся. Этот опыт вдохновит их расширить свой кругозор, открыться новым друзьям и добиться куда более значимого, чем они когда-либо считали возможным, а также расскажет им друг о друге и о себе больше, чем они когда-либо могли себе представить.

Migration | Official Trailer

Композитор Джон Пауэлл написал музыку к более чем 70 художественным фильмам. Среди его самых известных работ — музыка к фильмам «Лицо со шрамом», «Борн», «Счастливчик», «Холодное сердце», «Рио», «Как приручить дракона», «Соло. Звездные войны: Истории» и многим другим. За свою карьеру он был трижды номинирован на премию «Грэмми» и один раз на премию «Оскар».

Подробнее с творчеством Джона Пауэлла (John Powell) можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.



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