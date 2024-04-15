В сердечном послании поклонникам и ценителям музыки, талантливый композитор, Бруно Санфилиппо, напомнил о выпуске своего последнего альбома. Прошел ровно месяц с момента дебюта Pianette 2, последнего альбома Бруно Санфилиппо, который стал свидетельством глубокой связи Санфилиппо с музыкой и воспоминаниями о его детстве. Вспоминая вдохновение для альбома, композитор делится, что Pianette 2 – это не просто коллекция треков; это глубокое личное и творческое путешествие. Отталкиваясь от волшебства и невинности его ранних лет, Бруно стремился перенести слушателей в мир, полный мечтаний, фантазий и волшебного восторга детского воображения.

Из своей студии Onix II в Барселоне музыкант вложил свою душу в каждую ноту, создавая музыкальный опыт, который звучит подлинно и эмоционально. Через Pianette 2 он приглашает слушателей насладиться мастерством и принять красоту самой жизни.

Для тех, кто еще не начал это ностальгическое путешествие, Бруно Санфилиппо отправляет теплое приглашение открыть для себя Pianette 2 на всех основных стриминговых платформах.

Свои произведения Бруно Санфилиппо (Bruno Sanfilippo) любит называть текстурами и говорит, что всегда начинает с «поверхности» — выбора темпа, настроения, наконец, жанра новой работы, — а после наносит узоры и краски мелодий с помощью фортепиано. Текстуры у Санфилиппо бывают разные: гладкие, шероховатые, разноцветные или выполненые в одном тоне. Убежденный последователь композиторов-минималистов, Бруно регулярно смещает акценты в творчестве: с классической музыки на электронную и наоборот. В его музыке заметно сильное влияние эмбиента и того, что называют термином field music. Подробнее с творчеством Бруно Санфилиппо можно познакомиться в альманахе композиторов: Композитор Bruno Sanfilippo – биография, концерты, видео и музыка.

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