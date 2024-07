Театрально-анимационная постановка «Оглянись Назад», с музыкой композитора Харука Накамуры, дебютирует 28 июня 2024 года. Под руководством режиссера Киётаки Окиямы и с участием талантливых актеров, включая Юки Каваи и Мицуки Ёсиду, зрителей ждет захватывающее путешествие в мир юности. Накамура не только ответственен за великолепную музыкальную атмосферу произведения, но и создал умопомрачительную тему песни «Когда ты оглянешься назад».

Кроме того, анимационный проект на основе работы Тацуки Фудзимото обещает стать ярким событием этого лета. Полная юношеская история, оживленная великолепным творческим составом, расскажет о силе дружбы и любви к манге. Не пропустите возможность окунуться в мир эмоций и приключений на большом экране!

Более подробную информацию о проектах и билетах вы найдете на официальном сайте lookback-anime.com. Приготовьтесь к незабываемому кинематографическому опыту этим летом!

Комопзитор сотрудничает со сторонними музыкантами, в числе которых Янис Кранч и Аоки Хаято, и выступает продюсером популярных японских исполнителей типа Миу Сакамото и Миюки Хатакеямы. Звучание Накамура — это минималистичная постклассика, мерные переборы гитары, изящный лаунж, эмбиент и воздушный инди-поп. Хрупкая, красивая музыка, словно из волшебной музыкальной шкатулки. В творчестве Накамура есть все то, за что мир полюбил новую японскую музыку. Он пишет с вниманием к деталям и нюансам, создавая атмосферу легкой меланхолии, погружая слушателя в детские воспоминания и мечты. Подробнее с творчеством Харука Накамуро (haruka nakamura) можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

