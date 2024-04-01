Известный пианист и композитор Оскар Шустер сегодня порадовал поклонников выпуском нот для своей последней композиции La Nuit, релиз которой состоялся 15 марта в рамках долгожданной компиляции Perceptions от лейбла bigo & twigetti. Ноты теперь доступны для приобретения на его официальном веб-сайте. Обратившись к своим подписчикам, Шустер поделился своим восторгом от участия в пятом томе серии компиляций, которая стремится исследовать различные подходы к созданию музыки для фортепиано.

Perceptions Vol. 5 – это пятый выпуск серии компиляций лейбла, исследующей различные подходы к созданию музыки для фортепиано. Этот новый том представляет широкий спектр известных и начинающих художников, работающих в современной композиции.

Соответствуя миссии серии, La Nuit представляет собой захватывающее слияние фортепианной игры и инновационных техник обработки звука. Композиция Шустера искусно сочетает в себе тонкие эффекты, такие как задержка и гранулярный синтез, что приводит к погружающему звуковому опыту, превосходящему традиционные рамки. La Nuit доступна для прослушивания по ссылке ниже:

Оскар Шустер (Oskar Schuster) — мастер простых, легких, запоминающихся мелодий, вокруг которых он создает атмосферу сказки и праздника. В его музыке множество интересных, необычных звуков, словно из выдуманного мира Амели: треск радиоприемника, звон детской музыкальной шкатулки, стук старой печатной машинки. Вместе с этим калейдоскопом звуков в воображении сразу оживают милые сердцу яркие образы и воспоминания из детства. Он первый из композиторов новой волны, которому удалось объединить в своей музыке характер всей континентальной Европы: от шумных турецких базаров и разухабистых балканских ритмов до светлой меланхолии при созерцании нордических пейзажей. Подробнее с творчеством Оскара Шустера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.



Читайте также: Композитор Питер Грегсон примет участие в фестивале APPROXIMATION в Дюссельдорфе



