«Что, если бы каждый, кто любит Рюити Сакамото, посадил бы дерево в его честь, чтобы выразить ему нашу любовь и благодарность» Yuka C. Honda

В знак глубокого уважения к легендарному музыканту Рюити Сакамото поклонники со всего мира объединяются, чтобы почтить его память уникальным способом. Вдохновленная предложением Юки, которая предложила идею посадки деревьев в честь Сакамото. После кончины Рюити и в ответ на сообщение Юки, приведенное выше, семья Рюити запустила проект Trees for Sakamoto.

С момента своего создания после ухода Сакамото инициатива приобрела огромный импульс, привлекая поддержку как от отдельных лиц, так и от организаций. В знак продолжающегося влияния творчества Сакамото пожертвования поступают, общая сумма которых превышает внушительные $26 000 и продолжает расти. Инициатива глубоко соответствует собственным настроениям Сакамото о важности деревьев и их роли в поддержании жизни на Земле. В письмах Сакамото на сайте more trees еще в 2007 году, он подчеркнул критическую связь между лесами и человеческой цивилизацией, предостерегая от последствий их краха.

“Человечество сосуществовало с лесами. Там, где леса обрушивались, погибали цивилизации”, – писал Сакамото. “Сейчас леса обрушиваются по всему миру. Разве это не предупреждение о гибели человеческой цивилизации? Давайте хотя бы посадим деревья”.

Пока пожертвования продолжают поступать, а деревья сажаются по всему миру, дух Рюити Сакамото живет, вдохновляя положительные изменения и экологическое управление по всему миру.

Trees For Sakamoto

Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Он написал музыку к культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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