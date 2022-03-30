Фабрицио Патерлини (Fabrizio Paterlini) — знаменитый итальянский композитор, пленяющий проникновенными, трогательными мелодиями. Его сила и страсть — в сольных фортепианных мелодиях, которые он с большим успехом объединяет в альбомы.

Композитор представил новый EP, состоящий всего из 3 произведений. Меланхоличный, но пленящий альбом Aria положил начало большому проекту, состоящему из 4 альбомов, которые Фабрицио будет выпускать каждые 3 месяца в этом году.

Фабрицио Патерлини совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: пышные, чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от тенденций дня сегодняшнего. Больше о музыке Патерлини можно узнать в подкасте композитора-пианиста. Подробнее с творчеством Фабрицио Патерлини можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.