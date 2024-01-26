В торжественной обстановке Вестминстерского аббатства прошла вечерняя служба с участием хора, который великолепно исполнил разнообразные музыкальные произведения, специально написанные композитором Нико Мьюли для этого места. Неотъемлемой частью выступления стало восхитительное вступление Holy Is The True Light, ставшее настоящей жемчужиной в музыкальном арсенале. Сам композитор, Нико Мьюли, поделился своей радостью: “Для меня особенно волнующе видеть, как моя музыка, созданная для конкретных людей в конкретном месте, продолжает звучать в литургическом контексте этого прекрасного храма молитвы и музыки”. Это стало замечательным моментом в истории аббатства.

Параллельно с этим, год стартовал с завершения записи альбома, насыщенного произведениями, написанными талантливым композитором. Творческая энергия, залитая в этот проект, находит отражение во впечатлениях команды после завершения сессий: “Мы с нетерпением ждем, чтобы поделиться с вами результатами этой увлекательной музыкальной экспериментации, ожидаемой к выходу в 2025 году!”

Ознакомиться с одной из последней работ композитора можно по ссылке:

Nico Muhly – Perspective Lesson

Преданный последователь Филипа Гласса, Ник Мьюли быстро осуществил свою мечту и в свои неполные 30 лет уже работал вместе с маэстро. Он помог Бьорк с аранжировками в студии, а позже по ее протекции работал с Anthony & the Johnsons и группой Grizzly Bear. Еще до 40 лет он успел сочинить полсотни классических произведений, знаменитую оперу Two Boys, сочинения для хоров, ансамблей, оркестров, саундтреки для кино, десятки аранжировок для поп-артистов (от группы Mew до Usher), музыку для танцевальных постановок и театра. Особенно успешной стала Sentences о жизни великого математика Алан Тьюринга. Подробнее с творчеством Нико Мьюли можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

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