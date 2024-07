В своих социальных сетях студия Sony Classical объявила о выходе первой серии их нового проекта на YouTube: Night After Night: Music from the movies of M. Night Shyamalan. В 2023 году композитор Джеймс Ньютон Ховард и пианист Жан-Ив Тибоде объединили свои таланты, чтобы подарить поклонникам удивительный музыкальный опыт. Их совместный проект, альбом Night after Night, представляет собой сборник звуковых дорожек, созданных для фильмов M. Найта Шьямалана. Этот альбом, выпущенный на Sony Classical, является исключительным произведением, отражающим годы тесного сотрудничества Ховарда и Шьямалана. Night after Night подчеркивает концепцию «сингулярности” – идею о том, что каждый саундтрек должен не только формировать звуковое оформление фильма, но и напоминать слушателям о его сюжете.



В первом эпизоде нового проекта Sony Classical Джеймс Ньютон Ховард и Найт Шьямалан рассказывают нам о создании альбома и идеях, заложенных в фильмах. Интервью предоставляет уникальные взгляды из их многолетнего сотрудничества, которое придало жизнь этому проекту. Первая серия полностью фокусируется на альбоме и мотивации, стоящей за его созданием, а также описывает увлекательные истории и инсайты о творческом процессе, оживившие этот удивительный проект.



Сам композитор Джеймс Ньютон Ховард в своем интервью говорит об их сотрудничестве с режиссером Натом Шьямаланом:

«Шьямалан снимает фильмы, которые действительно меня интересуют, такие как откровение, катарсис, любовь, смелость и триумф. Всегда есть элемент этих очень сильных эмоций. Вот что действительно мне понравилось. Но, удивительно, все эти идеи и чувства происходили в фильмах, которые были довольно жуткими. Но затем в них есть очень эмоциональное ядро. Я никогда раньше с этим не сталкивался. Итак, я взял саундтреки, убрал все страшные моменты и сделал их довольно медитативными. Я попросил Жан-Ива Тибоде сыграть на фортепиано на каждом треке. Хилари Хан вернулась и пересмотрела мою музыку для «Деревни” и сыграла прекрасные скрипичные соло на протяжении всего этого произведения.»



Night After Night: Music from the movies of M. Night Shyamalan



Ознакомиться с первым эпизодом документального ютуб-сериала можно по ссылке

Композитор Джеймс Ньютон Ховард написал удивительные саундтреки, способные вдохновить и сподвигнуть на приключение. Струнные, клавишные и духовые – всё сливается в одну симфонию под руководством Джеймса и дарит невероятное сопровождение к фильму, которое погружает зрителя в картину на 100%.

Джеймс Ньютон Ховард известен рекордными количествами записей: так всего за один календарный год в прокат вышло четыре фильма, к которым композитор приложил руку: «Темный Рыцарь» Нолана, «Явление» Найта Шьямалана, военная драма «Вызов» и комедия «Безумные деньги». Он пишет джаз, сочиняет вестерн, использует редкие инструменты и делает отсылки к классическим произведениям. Подробнее с творчеством Джеймса Ньютона Ховарда можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

