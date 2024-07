Композитор Джон Пауэлл представит полный оркестровый нотный сборник для своего эпического саундтрека к фильму “Как приручить дракона: Скрытый мир”. Теперь каждый сможет погрузиться в волшебный мир мелодий, которые стали неотъемлемой частью этой удивительной кинематографической саги.

Джон Пауэлл завершает трилогию в великолепном стиле, написав не менее семи тем и различных мотивов. С каждым последующим фильмом Пауэлл находит новые способы выразить себя, сохраняя при этом цельную историю. Скачок от второго фильма к третьему в музыкальном отношении раскрывает явное различие, так как музыкант оттачивал хоровые и оркестровые навыки, написав свой Прусский реквием и работая с Джоном Уильямсом над “Соло”. В целом, драконья трилогия оформляет десятилетие киномузыки, и теперь поклонники франшизы могут увидеть, как эволюционировала музыка за это десятилетие, по мере того как стиль композитора созревал.

Нотный сборник включит в себя не только основные темы, но и различные мотивы, созданные Джоном Пауэллом для завершения своего видения кинокартины “Как приручить дракона”. Это уникальное издание предоставит музыкантам и любителям музыки возможность испытать на собственном опыте великолепие оркестровых аранжировок, которые сопровождали приключения Хиккапа и Беззубика на большом экране. Композитор воссоздает волнующие моменты фильма, перенося его магию и драматизм в мир музыки. Это также отличная возможность для музыкальных групп и оркестров оживить зрелищные звучания, которые сделали эту анимационную сагу по-настоящему неповторимой.

Послушать саундтрек к невероятной истории о мальчике и драконе можно по ссылке:

Композитор Джон Пауэлл написал музыку к более чем 70 художественным фильмам. Среди его самых известных работ — музыка к фильмам «Лицо со шрамом», «Борн», «Счастливчик», «Холодное сердце», «Рио», «Как приручить дракона», «Соло. Звездные войны: Истории» и многим другим. За свою карьеру он был трижды номинирован на премию «Грэмми» и один раз на премию «Оскар».



