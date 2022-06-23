Немецкий композитор Никлас Пашбург (Niklas Paschburg) поделился со слушателями новой композицией Riva, сочетающей в себе стили эмбиента, поп- и классической музыки. Он признался, что очень рад выпуску нового произведения: «Для меня это довольно личная композиция, она олицетворяет волнение перед новыми приключениями. Я создавал это творение, когда чувствовал потребность в чем-то новом, энергичном, что движет мной. Результат стал своего рода моей собственной мотивацией, чтобы браться за новое или возвращаться на правильный путь. Надеюсь, что Вам понравится также, как и мне, когда я её писал».

Родившийся в Гамбурге, Никлас Пашбург умеет очаровывать и завораживать мелодиями и нотами. Уносящие звуки, умение создать кинематографическую атмосферу, интенсивное крещендо и «поп-аромат» волнуют и очаровывают. Недавно композитор выпустил сиквел своего альбома Svalbard. Подробнее с творчеством Никласа Пашбурга можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.