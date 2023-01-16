Немецкий композитор Никлас Пашбург анонсировал выпуск своего третьего альбома Panta Rhei, который выйдет 17 марта на лейбле 7K! Название и музыка вдохновлены философией Гераклита о том, что “всё течёт, всё меняется”, как и музыка в альбоме, которая плавно и изящно перетекает и создает новые ненавязчивые формы.

Композитор утверждает: “На этот раз я отправился в путешествие внутрь себя, чтобы исследовать то, что ношу с собой или наблюдаю в других людях. Каждая композиция рассказывает историю о тех местах, которые я исследовал”.

Одно из произведений нового альбома уже доступно для прослушивания! Так, Никлас вместе с музыкальным продюсером lùisa представили композицию Dark Side Of The Hill, которая с первого дня стремительно стала набирать обороты.

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Никлас Пашбург (Niklas Paschburg) создает вдумчивые, тихие фортепианные пьесы, смешивая их с электронными текстурами, скромный минимализм которых отсылает к музыке Kiasmos и Bonobo. Фирменный рецепт композиций Никласа — околдовывающие мелодии, теплая кинематографичная атмосфера, интенсивные крещендо и то, что европейские критики называют термином «field recordings». Пашбург — большой любитель единения с природой. Его пилотный лонгплей Oceanic был записан во время десятидневного путешествия на побережье Балтийского моря, в пляжном домике, в котором он проводил отпуски в детстве. Второй альбом посвящен путешествию за Полярный круг, на архипелаг Шпицберген. Подробнее с творчеством Никласа Пашбурга можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.