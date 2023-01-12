На примере сольной фортепианной пьесы французский композитор Dominique Charpentier объясняет, как происходит звукозапись у него в студии и делится секретами мастерства и обработки звука. Все подробности смотрите в его выпуске:

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В преемственных иерархиях французской неоклассической и постклассической сцены Доминик Шарпентье (Dominique Charpentier) значится как последователь Яна Тирсена. Параллельно с музыкой для кино, которая неизменно подчеркивает тонкий драматизм героев фильмов, композитор пишет множество саундтреков для компьютерных игр, где использует куда более веселые и яркие музыкальные краски. Всего за пару лет Доминик с легкостью овладел тонкостями абстрактного хип-хопа, электро, инструментального рока и помпезной оркестровой музыки. Он работает с текстурами и слоями как заправский эмбиент-артист, уделяя саунд-дизайну не меньше внимания, чем собственно мелодиям. Подробнее с творчеством Доминика Шарпентье можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.