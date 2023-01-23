Симфония № 12 (Lodger) – это настоящая легенда, одно из самых узнаваемых имен в современной классической музыке. С поэзией Дэвида Боуи и вокалом Анжелики Киджо эта музыка способна погрузить каждого в путешествие постепенного разрастания звучания и эмоциональности по мере развития симфонии. Симфония написана для симфонического оркестра и, его могущественного покровителя, органа. Lodger (симфония № 12) завершает трилогию симфоний Гласса, основанную на трилогии рок-альбомов английского певца и автора песен Дэвида Боуи Berlin. Предыдущими частями были симфония Гласса № 1 Low и симфония № 4 Heroes. Гласс заявил о своем намерении написать эту третью работу еще в 1997 году, когда он сказал Los Angeles Times, что обсуждал подходы к ее составлению с Боуи.

В феврале в Нью-Йорке состоится повтор гениального концерта LODGER, который последний раз был показан 4 года назад. При участии Анжелики Киджо, которая признается, что очень волнуется, но в то же время гордится, будут исполнены все 7 частей симфонии, а также работы чешских мастеров: “Тарас Бульба” (композитор Leoš Janáček) и “Молния-P47” (Bohuslav Martinů).

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Филип Гласс — гений современности, один из самых величайших композиторов XX и XXI века. В отношении Гласса однажды сказали «голос Планеты Земля». Громкий эпитет, который никто не решится оспорить. В музыке ему подвластно решительно все. За свою долгую карьеру американский мэтр доказал, что его талант не знает границ: внес огромный вклад в развитие минимализма, написал знаменитые оперы «Сатьяграха», «Эйнштейн на пляже» и множество популярных саундтреков к кино, овладел контрапунктом, проявил себя в максимально коротких и в поражающе монументальных формах. Подробнее с творчеством Филипа Гласса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

Анжелики Киджо — певица, композитор, джазмен, писательница и актриса. Награждена премией “Грэмми” за лучший этнический альбом.

Дэвид Боуи — британский певец, автор песен и продюсер. Стал известен благодаря своим экспериментам в сфере поп- и рок-музыки.