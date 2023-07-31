Hollywood Records выпустила саундтрек к первому французскому оригинальному фильму Disney+ “Зона, где можно жить” (Une zone à défendre). В альбоме представлена оригинальная музыка фильма, написанная композитором Матье Ламболей. Фильм был написан и срежиссирован Роменом Когитором, а главные роли исполнили Франсуа Сизар и Лина Худри. Романтический триллер вращается вокруг женщины, которая борется за прекращение строительства плотины в заповедной зоне, и полицейского под прикрытием, который проникает в группу экоактивистов. Премьера фильма состоялась на международном уровне в начале этого месяца на Disney+ и в США на Hulu.

Матьё Ламболи (Mathieu Lamboley) — пианист и композитор, выпускник Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца, автор саундтреков преимущественно к французским комедиям, прославился музыкой к популярному сериалу «Люпен». Характерной чертой его творчества являются сильные, узнаваемые мелодии, с которыми он обращается элегантно и с почтением. На заре карьеры Матьё успел перенять опыт у Ханса Циммера и Джеймса Ньютона Ховарда, получить признание у профессионального сообщества, поработать в оргкомитетах и жюри различных кинофестивалей, включая Каннский. Самой свежей его работой стал саундтрек к фильму «Дела человеческие» по одноименному роману французской писательницы Карин Тюиль с Шарлоттой Генсбур в ролях.