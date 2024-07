Фильм режиссера Кристофера Нолана “Оппенгеймер” – один из самых ожидаемых в этом году картин, кассовые сборы которой достигли уже более 209 млн долларов. Трехчасовая биография американского физика-теоретика, создателя атомной бомбы Дж. Роберта Оппенгеймера сопровождается эпическими оркестровыми композициями, написанными шведским композитором Людвигом Йоранссоном. Саундтрек к фильму был выпущен в тот же день, что и выход фильма – 21 июля 2023 года.

В видеоинтервью с командой маркетинга Universal Pictures Нолан поделился: “У меня не было предубеждений относительно музыки для фильма. Все, что у меня было, это идея основывать саундтрек на скрипке.”

Йоранссон подчёркивает выбор тональности, раскрывая подробности: “Так много в исполнении скрипки, выступающей в качестве эмоционального ядра музыки, наряду со струнными ансамблями и впечатляющей мелодией синтезатора. За секунду вы можете перейти от чего-то прекрасного к чему-то совершенно ужасающему.”

Людвиг Йоранссон (Ludwig Göransson) — шведский композитор, обладатель премий «Оскар» и «Грэмми» за музыку к фильму «Черная пантера», автор музыки к таким картинам, как «Довод», «Веном», «Крид: Наследие Рокки», «Полтора шпиона» и «Весь этот мир», сериалам «Мандалорец», «Атланта» и «Сообщество». Кроме того, Людвиг давно и тесно сотрудничает с триумфатором «Грэмми-2019» Childish Gambino. В 2018-м году оба получили номинации за песню Redbone и альбом Awaken, My Love!, спустя год — отхватили сразу две статуэтки за абсолютный хит This is America. Подробнее с творчеством Людвига Йоранссона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.