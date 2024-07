Звукозаписывающая компания Deutsche Grammophon анонсировала премьерную запись композитора Йохана Йоханнссона A Prayer to the Dynamo. Эта крупная оркестровая работа была вдохновлена увлечением композитора технологиями, в частности, полевыми звукозаписями, которые он сделал на электростанции Elliðaár в Исландии.

Эти записи сочетаются в новом альбоме с двумя сюитами, составленными и аранжированными композитором из существующего материала, полученного из номинированных на Academy Award партитур Sicario и The Theory of Everything, также записанных впервые.

Композиция A Prayer to the Dynamo была написана по заказу Виннипегского симфонического оркестра. Он впервые прозвучал на фестивале новой музыки оркестра З февраля 2012 года. Как отметил куратор фестиваля, композитор Мэтью Паттон, это был поворотный момент в карьере Йоханнссона, поскольку он был написан без каких-либо повествовательных ограничений, связанных с написанием фильма. “Он никогда не писал пьесу для оркестра такой большой, такой длинной и с такой большой свободой.” Эта запись привлечет заслуженное внимание к работе, которую Паттон описал как “потерянную симфонию”, и представит ее аудитории по всему миру.

А Prayer to the Dynamo будет выпущен на CD, виниле и в цифровом виде 15 сентября 2023 года.

Йохан Йоханнссон умер в 2018 году в статусе одного из самых плодовитых композиторов современности, создававшего музыку для широкого спектра видов искусства, включая театр, современный танец, телевидение и кино. Каждое произведение Йоханнссона — монолит, идеальный сплав, единое звуковое пространство, живой организм. В багаже композитора свыше десяти сольных альбомов и ряд смежных проектов, среди которых особое место занимает Apparat Organ Quartet. Его саундтрек к фильму «Вселенная Стивена Хокинга» был номинирован на «Оскар», BAFTA, «Грэмми» и удостоен премии «Золотой Глобус». Подробнее с творчеством Йохана Йоханнссона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.