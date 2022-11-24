Анонс нового альбома немецкого композитора и пианиста Мартина Кольштедта выйдет уже в этом месяце. Альбом Feld будет собранием сочинений из 12 композиций для соло фортепиано.

Этот композитор известен своими клипами, например, он играл вживую во время восхода солнца на своем балконе в Веймаре, Германия, на своем первом пианино. Это и многие другие видео собраны в коллекцию, которой Мартин делится со своими слушателями.

“Просто играю на пианино, дома. Свободный от внешних влияний, ведомый только внутренней интуицией”. Если вы хотите стать частью этого личного путешествия, вы можете смотреть, чувствовать и слушать композиции прямо здесь:

Мистицизм, захватывающая дух встреча с природной стихией, смесь тревоги и восхищения — эти эмоции и атмосфера отчетливо слышны в музыке молодого немецкого композитора и пианиста Мартина Кольштедта. Иногда на концертах он теряет самообладание, всецело увлекаясь игрой. Пугающе прямолинейный и даже агрессивный, Кольштедт натягивает нерв, как струну. Но только для того, чтобы разрешить пьесу яркой, легкой и предельно выразительной мелодией. Совмещая в своей музыке звучание классического пианино и родес-пиано, он вольно перемещается по смежным с постклассикой территориям — от эмбиента к минималистичной электронике и обратно.