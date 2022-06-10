Летние дни для композитора Мартина Кольштедта (Martin Kohlstedt) начались плодотворно. Вместе с продюсером Алексом Хевельманном (Alex Hoevelmann) композитор выпустил новую версию трека AMS.

В своем интервью Мартин признался: «Как вы все, наверное, уже поняли, я постоянно веду переговоры: я не только свободно импровизирую во время выступления на сцене и меняю произведения, развиваю и реконтекстуализирую их в процессе, но и с большим удовольствием отдаю свои композиции в заботливые руки других музыкантов, чтобы они тоже могли творить с ними свое волшебство».



Один из самых красивых ремейков AMS композитор услышал у компаньона Алекса Хевельманна, продюсера электронной музыки из Кельна, который взял AMS под свое крыло и осторожно впустил ее в свой океан глубокой и яркой электроники.

«Итак, сегодня у AMS появился необычный брат, которого я очень рад представить всем вам в это особенное лето», – представил композитор.

Мистицизм, захватывающая дух встреча с природной стихией, смесь тревоги и восхищения — эти эмоции и атмосфера отчетливо слышны в музыке молодого немецкого композитора и пианиста Мартина Кольштедта. Иногда на концертах он теряет самообладание, всецело увлекаясь игрой. Пугающе прямолинейный и даже агрессивный, Кольштедт натягивает нерв, как струну. Но только для того, чтобы разрешить пьесу яркой, легкой и предельно выразительной мелодией. Совмещая в своей музыке звучание классического пианино и родес-пиано, он вольно перемещается по смежным с постклассикой территориям — от эмбиента к минималистичной электронике и обратно. Подробнее с творчеством Мартина Кольштедта можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.