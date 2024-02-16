Анонсирован последний проект Легендарного японского композитора и пианиста Рюити – полнометражный концертный фильм под названием “Опус”. Фильм состоит из 20 треков, отобранных самим музыкантом, и запечатлевает его финальное сольное выступление на фортепиано.

Сакамото, известный своим многогранным вкладом в мировую музыкальную индустрию, самостоятельно собрал сет-лист из своих произведений для этого уникального фильма. “Опус” обещает быть не только увлекательным музыкальным путешествием, но и погружением в глубины творческой виртуозности самого Сакамото.

Закрытый показ фильма запланирован на 26 апреля в 109 кинотеатрах Премиум Шиндзюку в Токио. Затем, начиная с 10 мая, “Опус” будет доступен для просмотра по всей Японии. Этот фильм является первым и последним полнометражным концертным фильмом, который документирует завершение карьеры фортепианного исполнения Сакамото. Это важное событие в его исключительной музыкальной карьере.

Трейлер фильма:

Трейлер к документальному фильму Рюити Сакамото «Опус»

Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Он написал музыку к культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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