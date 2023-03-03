Немецкий композитор Макс Рихтер – один из самых влиятельных пост-минималистических композиторов всех времен. Начиная с сольной карьеры, которую он начал с альбома Memoryhouse 2002 года, и заканчивая его партитурами к фильмам “Вальс с Баширом”, “Черное зеркало” и “К зввёздам”, его музыка продолжает появляться не только в концертных залах, но и в кинотеатрах по всему миру.

Здесь вы можете познакомиться с самыми интересными и необычными вопросами, на который Макс Рихтер ответил специально для AnOther.

Где вы находитесь сегодня? Я в Лос-Анджелесе. Что вы ели последним? Ананас. Что не дает вам спать по ночам? По сути, ничего. Я ложусь в постель, я засыпаю. Игра окончена. Сколько часов вы в среднем спите? У меня, наверное, есть восемь часов. Я хорошо сплю, и это мое любимое занятие. Находили ли вы когда-нибудь вдохновение во сне? Иногда мне казалось, что я нашел вдохновение во сне. Но когда логика сновидений встречается с реальностью наяву, это, как правило, немного разочаровывает. Почему вы решили создать Sleep: Tranquility Base? Что ж, Sleep зародился примерно в 2013/2014 годах, когда мобильный Интернет только начал набирать популярность. И в каком-то смысле с тех пор это стало только более интенсивным. Я подумал, что было бы неплохо совершить еще одно “путешествие” по нему. К тому же я привлек несколько человек, которые сделали ремиксы. Одна из них – Келли Оуэнс. Вы давний поклонник? Да. Я думаю, что она действительно интересная артистка, с очень характерным голосом и уникальным взглядом на вещи. Sleep – самая потоковая классическая запись всех времен. Что самое лучшее в потоковой передаче? Что люди могут просто следовать своему энтузиазму через всю вселенную записанной музыки, открывая новые музыкальные языки, с которыми они, возможно, раньше не сталкивались. Это удивительно, особенно для артистов, работающих за пределами мейнстрима.

Что самое худшее в потоковой передаче? Что ж, коммерческие аспекты потокового вещания довольно катастрофичны. Я имею в виду, что они хороши для стриминговых платформ, но они не хороши для артистов. Потоковое вещание полно нереализованного потенциала с точки зрения артистов. О природе дневного света, появляющегося в The Last of Us. Вы видели эту сцену? Я путешествовал, поэтому сохраняю это до тех пор, пока не увижу на большом экране. Я собираюсь сделать это, когда вернусь домой из этой поездки.

Вы когда-нибудь играли в The Last of Us? У меня нет. Хотя моему сыну это очень нравится. Вы сами играете в видеоигры? Я не. Не то чтобы у меня были философские возражения. Я просто занимаюсь другими вещами, понимаете? Пользуетесь ли вы TikTok? Да, я думаю, что TikTok – это весело. Вы знаете, как в научной лаборатории, когда у вас есть лакмусовая бумажка, и вы опускаете ее в пробирку, чтобы выяснить, что происходит? Тик-Ток такой. Это своего рода цифровая лакмусовая бумажка. Подписываетесь ли вы на каких-либо конкретных исполнителей? Я вижу это больше как облако конфетти. Меня не так уж интересуют отдельные вещи; просто хочу посмотреть на происходящее в более общем плане. Учитывая, что сон был реакцией на перевозбуждение, не находите ли вы ироничным, что ваша музыка стала вирусной на TikTok? Что ж, во всех этих вещах есть как положительные, так и отрицательные стороны. Социальные медиа все еще настолько новы, я думаю, мы должны попытаться найти способы разумно обращаться с ними как на личном уровне, так и на уровне общества. Как исполнитель, какова взаимосвязь между искусством и технологией? Пианино – это произведение техники. Тональная система – это часть технологии. Поэтому я думаю, что это очень естественно – быть вовлеченным в технологии как музыкант. Я имею в виду, что творчество и искусство – это все эксперименты. Искусство – это быть на переднем крае открытий. Искусство заключается в том, чтобы спросить: “Что, если?’ Какая ваша любимая музыкальная тональность? Соль-бемоль мажор. Мне нравятся клавиши с как можно большим количеством черных нот, что затрудняет работу струнных исполнителей. Существует ли такая вещь, как удовольствие с чувством вины? Нет. Я имею в виду, мне нравится дрянная старая научная фантастика 1950-х и 1960-х годов, где монстры выглядят действительно плохо. И мне нравится старая диско-музыка. Но я думаю, что на самом деле это просто удовольствия. Какая у вас любимая песня в караоке? Вероятно, Лондон звонит из-за Столкновения. Однажды я исполнял ее в Токио. Вероятно. Каковы были ваши намерения, когда вы начинали? Как я могу рассказывать истории так, чтобы это имело смысл для меня? И как я могу создать язык? В Memoryhouse проводится множество подобных экспериментов.

Было ли у вас прозвище в детстве? Нет. Хотя я был довольно замкнутым ребенком, так что у меня, вероятно, было множество прозвищ, о которых я не знал. Что было самым худшим, что вы делали в школе? В моей школе существовала система наказаний, которая называлась “черное пятно”, и если у вас было хоть одно черное пятно за семестр, это попадало в ваш отчет. Я получил 13, чего раньше никто никогда не получал. Я думаю, что я был ответственен за обесценивание всей концепции черного пятна. За что у вас появились “черные пятна”? Вообще я был невероятно несговорчив, раздражителен и груб и вообще никогда не выполнял никакой работы. Кем вы хотели стать в детстве, когда вырастете? Астронавтом. По вашему мнению, кто является величайшим композитором всех времен? Величайший композитор всех времен – это Бах. Я не думаю, что по этому поводу действительно есть какие-то аргументы. Музыка – это историческая форма, и без Баха все здание рассыплется в прах. Какой композитор оказал на вас наибольшее влияние? Я люблю музыку Малера, потому что в ней рассказывается история. Какое музыкальное произведение вы хотели бы написать? Поскольку это почти автобиография, довольно трудно выбрать чью-то музыку. Но, может быть, я возьму “Обряд весны” Стравинского. Она достаточно хорошая. Когда вы поняли, что у вас получилось? Я даже не уверен, что означает “сделал это”. Для меня все дело в том, чтобы проводить интересные дни. Если бы вы написали протестный альбом в 2023 году, на чем бы он был сосредоточен? В данный момент мы находимся в многомерном кризисе, поэтому трудно понять, с чего начать. То, что меня интересует в данный момент, – это то, как творчество и музыка могут сделать вещи немного лучше на индивидуальном, человеческом уровне. Является ли обязанностью художника сказать что-то глубокое? Может быть, не глубокое, но определенно что-то, имеющее отношение к важным вещам, происходящим в мире. Как сказала Нина Симоне: долг художника – отражать время.

“Я думаю, что синдром самозванца вполне здоров. Это признак того, что вы все еще сомневаетесь в чем–то”, – Макс Рихтер

Вы аккуратный человек? Иногда. Но если я работаю над проектом, то моя студия становится все менее и менее опрятной. Что вы собираете? Записи и книги. И я предполагаю, что у меня довольно много синтезаторов, хотя я пытаюсь остановить это. Страдаете ли вы синдромом самозванца? Я думаю, что синдром самозванца вполне здоров. Это признак того, что ты все еще сомневаешься во всем. Какой был последний фильм, который вам понравился? “Время Армагеддона” Джеймса Грея. Какая ваша самая непривлекательная привычка? Наверное, бубнит что-то о музыке. Какое ваше любимое слово? Iridescent (пер. радужный). Какое ваше нелюбимое слово? Могу ли я сказать брексит? Что или кто заставляет вас смеяться? Мне нравится много глупых старых второсортных фильмов 30-х, 40-х и 50-х годов с дрянным юмором. По чему ты скучаешь больше всего? Моя семья. Что или кто дает вам надежду? Подрастающее поколение активистов.

Самое зрелищное место проведения представления? Я только что выступала перед пирамидами Гизы [для показа Dior перед осенью 2023 года]. Это было абсолютно невероятно. Читайте: Выступление композитора Макса Рихтера у пирамид Гизы в Египте. Как бы вы определили свой личный стиль? Мне нравятся вещи, которые красиво собраны вместе, но в то же время отличаются простотой. Что или кто является будущим музыки? Кэролайн Шоу. Мать-мавр. Катерина Барбьери. Дюваль Тимоти. Кассандра Дженкинс. Был ли у вас когда-нибудь отсутствие вдохновения? Нет. У меня, напротив, всегда есть вдохновение, что бы это ни было. В чем секрет того, чтобы никогда не испытывать застоя? Для меня – вставать с постели. Каким бы вы хотели видеть свое наследие? Я думаю, что на самом деле это вопрос не ко мне. Меня просто интересуют заметки на странице. Верите ли вы в загробную жизнь? Я думаю, это зависит от того, что мы подразумеваем под жизнью. У меня долгая история с дзен-буддизмом, так что на самом деле эти вещи больше связаны с семантикой, чем с чем-либо еще. Что вы делаете после этого интервью? Еще одно интервью. Что ждет вас дальше в профессиональном плане? Я работаю над новым альбомом. Я довольно близок к началу этого процесса. Понравилось ли вам интервью? Да, это было немного пугающе, но в то же время действительно интересно. Это был один из вопросов?

Макс Рихтер — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.