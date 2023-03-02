Если вы ждете сегодняшнего нового сезона Unforgotten (“Незабытые”) и на ваших полках найдется место для этого прекрасного двойного винила, который британский композитор Майкл Прайс выпустил в конце прошлого сезона, то можете заказать еще несколько экземпляров.

Самое популярное видео, сделанное на основе главного саундтрека, можно посмотреть здесь:

Майкл Прайс (Michael Price) — представитель новой волны неоклассиков, один из самых востребованных сегодня британских композиторов. Первый успех последовал за совместной работой с Дэвидом Арнольдом над музыкой к сериалу «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Этот саундтрек принес композиторам статуэтку «Эмми», море заказов и океан поклонников. Подробнее с творчеством Майкла Прайса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.