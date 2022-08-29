Композитор, пианист и… писатель Люк Говард (Luke Howard) — главная звезда современной неоклассической сцены Зеленого континента. Объединив свои таланты и знания, Говард собирается выпустить книгу Transcriptions for solo piano. Она уже доступна для предварительного заказа, а в магазинах во всем мире появится 12 сентября. Идеально подходит для пианистов среднего и продвинутого уровня, собрание включает в себя ноты моих самых востребованных композиций для фортепиано соло, в том числе Portrait Gallery, In Metaphor и Solace.

Люка Говарда называют едва ли не главным современным композитором Австралии, а его музыку — небесной и обволакивающей. Однако ни один эпитет не способен в полной мере передать легкость и глубину мелодий пианиста. Он пишет музыку для кино и выступает на одной сцене с артистами столь разными, сколь схожи по темпераменту босоногий пианист Бенджамин Клементин и пионер техно Джефф Миллз.

Скоро в прокат выйдет фильм Pain Hustlers с музыкой Люка Говарда и новое видео A different idea of love. Композитор — основатель Luke Howard Trio. Подробнее с творчеством Люка Говарда можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.